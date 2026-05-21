Nuovo Iper Tosano nel Milanese ecco quando potrebbe aprire il nuovo negozio

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo negozio Iper Tosano potrebbe aprire nel Milanese, in particolare all’interno del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone. Attualmente non è stata diffusa nessuna comunicazione ufficiale, ma si parla della data dell’11 giugno come possibile giorno di apertura. La notizia circola tra i residenti e gli addetti ai lavori, ma ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui lavori in corso.

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Per il momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale, ma dovrebbe aprire il prossimo 11 giugno l’Iper Tosano all’interno del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone. A scriverlo in un post su Facebook è il sindaco della cittadina, Marco Pozza.Il primo cittadino ha fatto anche il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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