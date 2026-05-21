Nuovo Iper Tosano nel Milanese ecco quando potrebbe aprire il nuovo negozio

Un nuovo negozio Iper Tosano potrebbe aprire nel Milanese, in particolare all’interno del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone. Attualmente non è stata diffusa nessuna comunicazione ufficiale, ma si parla della data dell’11 giugno come possibile giorno di apertura. La notizia circola tra i residenti e gli addetti ai lavori, ma ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui lavori in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui