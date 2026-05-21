Nuovo Iper Tosano nel Milanese ecco quando potrebbe aprire il nuovo negozio
Un nuovo negozio Iper Tosano potrebbe aprire nel Milanese, in particolare all’interno del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone. Attualmente non è stata diffusa nessuna comunicazione ufficiale, ma si parla della data dell’11 giugno come possibile giorno di apertura. La notizia circola tra i residenti e gli addetti ai lavori, ma ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui lavori in corso.
Per il momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale, ma dovrebbe aprire il prossimo 11 giugno l’Iper Tosano all’interno del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone. A scriverlo in un post su Facebook è il sindaco della cittadina, Marco Pozza.Il primo cittadino ha fatto anche il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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