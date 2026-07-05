Nuova allerta meteo oggi | rischio supercelle e grandinate devastanti ecco dove

Da thesocialpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mattina del 5 luglio, diverse zone del Nord-Est sono state colpite da temporali intensi. Sono state segnalate supercelle e grandinate con chicchi fino a 6 centimetri di diametro. Le raffiche di vento hanno causato danni e interruzioni alla rete elettrica. Le condizioni atmosferiche continuano a essere instabili, con il rischio di ulteriori fenomeni violenti nel corso della giornata.

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La domenica 5 luglio si apre con una nuova allerta meteo per diverse aree del Paese. Le condizioni atmosferiche favoriranno infatti lo sviluppo di temporali organizzati e localmente molto intensi, soprattutto sul Nord-Est, dove non si escludono supercelle, grandinate con chicchi fino a 5-6 centimetri di diametro e violente raffiche di vento. A indicarlo è il bollettino del gruppo di lavoro PRETEMP, specializzato nello studio e nella previsione dei fenomeni temporaleschi severi in Italia. Dove si concentrerà il maltempo. Secondo gli esperti, il livello di attenzione più elevato riguarda Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I primi temporali si svilupperanno tra Alpi e Prealpi orientali, per poi estendersi nel corso del pomeriggio e della serata, in modo più isolato, anche verso la pianura veneta e friulana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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