La mattina del 5 luglio, diverse zone del Nord-Est sono state colpite da temporali intensi. Sono state segnalate supercelle e grandinate con chicchi fino a 6 centimetri di diametro. Le raffiche di vento hanno causato danni e interruzioni alla rete elettrica. Le condizioni atmosferiche continuano a essere instabili, con il rischio di ulteriori fenomeni violenti nel corso della giornata.

La domenica 5 luglio si apre con una nuova allerta meteo per diverse aree del Paese. Le condizioni atmosferiche favoriranno infatti lo sviluppo di temporali organizzati e localmente molto intensi, soprattutto sul Nord-Est, dove non si escludono supercelle, grandinate con chicchi fino a 5-6 centimetri di diametro e violente raffiche di vento. A indicarlo è il bollettino del gruppo di lavoro PRETEMP, specializzato nello studio e nella previsione dei fenomeni temporaleschi severi in Italia. Dove si concentrerà il maltempo. Secondo gli esperti, il livello di attenzione più elevato riguarda Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I primi temporali si svilupperanno tra Alpi e Prealpi orientali, per poi estendersi nel corso del pomeriggio e della serata, in modo più isolato, anche verso la pianura veneta e friulana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Thesocialpost.it - Nuova allerta meteo oggi: rischio supercelle e grandinate devastanti, ecco dove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta meteo! Ecco le zone a rischio di forti piogge e nevicate domani, domenica

Notizie e thread social correlati

Forti acquazzoni con rischio grandinate: oggi allerta meteo gialla in Lombardia. Ecco dove e quandoOggi in Lombardia è prevista una giornata caratterizzata da piogge intense e possibili grandinate, con un allerta meteo gialla emessa dalla...

Friuli, allerta meteo: rischio supercelle tra pianura e costaUn allerta meteo nel Friuli segnala il rischio di supercelle temporalesche tra la pianura e la costa.

Argomenti più discussi: Nuove allerte meteo per temperature elevate e temporali / Notizie / Novità / Homepage; Temporali intensi, allerta in Emilia-Romagna. E c’è la data della nuova ondata di calore; Allerta meteo per temporali forti con pioggia / Notizie / Novità / Homepage; Tornano temporali e rischio caldo estremo, per Bologna allerta meteo arancione.

Il forte caldo lascia spazio a una nuova allerta meteo gialla per la giornata di oggi 30 giugno. La Protezione civile segnala rischi concreti di fenomeni temporaleschi. #Attualita x.com

Meteo: caldo nuovamente intenso a inizio settimana, ma non per tutti! La tendenzaOggi (domenica 5 luglio) caldo in leggero aumento ma senza gli eccessi della recente ondata di calore. Pochi temporali e tanto sole: previsioni. meteo.it

La mia automazione meteorologica attiva per la prima volta un'allerta rossa del Servizio Meteorologico Nazionale. Qui in Francia ci sono quasi 40?C. L'Europa occidentale sta bruciando in questo momento reddit