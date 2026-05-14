Forti acquazzoni con rischio grandinate | oggi allerta meteo gialla in Lombardia Ecco dove e quando

Oggi in Lombardia è prevista una giornata caratterizzata da piogge intense e possibili grandinate, con un allerta meteo gialla emessa dalla protezione civile. La perturbazione che interessa l’Europa centrale si sta muovendo verso la regione, portando precipitazioni diffuse e temporali locali. La situazione riguarda principalmente le zone più esposte ai rovesci e alle scariche elettriche, con particolari attenzione alle aree dove le condizioni meteo si sono già fatte più critiche. La protezione civile invita alla prudenza durante le prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 14 maggio 2026 – Tempo instabile e nuova allerta meteo in Lombardia per la discesa di un'ampia perturbazione sull'Europa centrale. Oggi, giovedì 14 maggio, cielo prevalentemente nuvoloso. In mattinata locali rovesci e isolati temporali sui settori settentrionali; nel pomeriggio sono attesi a cquazzoni sparsi su buona parte della regione, localmente anche di moderata o forte intensità con possibile grandine di piccole o medie dimensioni, accompagnati anche da forti raffiche di vento. Possibili nevicate oltre 1500 metri circa. In prima serata ancora rovesci e temporali sparsi in transito verso est, specie sui settori meridionali. Oggi allerta meteo gialla per forti temporali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forti acquazzoni con rischio grandinate: oggi allerta meteo gialla in Lombardia. Ecco dove e quando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forti piogge in Lombardia, allerta meteo gialla sabato 14 marzo: dove e quando maltempo. La mappaMilano, 13 marzo 2026 – Sabato 14 marzo allerta meteo gialla per maltempo in alcune aree della Lombardia, compresa la provincia di Milano. Forti temporali, raffiche di vento e incubo grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quandoMilano, 26 aprile 2026 – Dopo un weekend nel segno del sole e del cielo azzurro è in arrivo un inizio settimana dal sapore differente in Lombardia,... Temi più discussi: Caldo nel weekend: arrivano i primi 30 gradi della stagione; Maltempo a Milano, temporali e pioggia incessante: scatta l'allerta gialla; Slovenia, colpo di coda dell’inverno nei giorni scorsi con neve e grandine; Incubo grandine, il ritorno della neve e forti temporali: maggio pazzo, allerta meteo in Lombardia. Forti acquazzoni con rischio grandinate: allerta meteo gialla in Lombardia. Ecco dove e quandoPossibili temporali improvvisi e intensi in diverse aree della regione con grandine di piccole-medie dimensioni, accompagnata da raffiche di vento. Venerdì non andrà meglio. Migliora nel wekend: ma du ... ilgiorno.it Temporali forti in arrivo (con la sabbia del Sahara): allerta meteo, le zone a rischio in Emilia-RomagnaBologna, 12 aprile 2026 – Temporali forti in arrivo nella giornata di domani, lunedì 13 aprile, dopo la fase stabile e molto calda degli ultimi giorni, che ha interessato anche l’Emilia-Romagna. Dalla ... ilrestodelcarlino.it