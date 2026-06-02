Friuli allerta meteo | rischio supercelle tra pianura e costa

Un allerta meteo nel Friuli segnala il rischio di supercelle temporalesche tra la pianura e la costa. Le zone più a rischio di temporali violenti sono indicate come quelle della pianura e delle aree costiere. Le ore di massima criticità sono previste in determinati momenti della giornata, anche se non sono specificate nel bollettino. La situazione richiede attenzione per possibili fenomeni meteorologici intensi.

Quali zone della pianura rischiano i temporali più violenti?. Quando si concentreranno le ore di massima criticità meteorologica?. Come influenzerà lo Scirocco la formazione delle supercelle?. Dove si verificheranno i fenomeni con caratteristiche vorticose?.? In Breve Allerta attiva dalle 18 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno.. Rischio temporali forti tra il 20 e il 50 per cento in pianura e Udine.. Livello 1+ previsto per Bassa Friulana, laguna e area giuliana.. Possibili supercelle e fenomeni vorticosi nella zona Sc tra Bassa pianura e laguna.. Allerta meteo numero 15 in Friuli Venezia Giulia: rischio supercelle tra pianura e costa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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