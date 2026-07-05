Due uomini di circa 40 anni sono morti nel fiume Sesia a Romagnano Sesia mentre tentavano di salvare una ragazza minorenne in difficoltà. Un padre si è tuffato per salvare la figlia, ma sia lui che lo zio sono annegati. La ragazza è stata recuperata e salvata dal fratello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per i due uomini.

Una tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi a Romagnano Sesia, nel Novarese, dove due uomini di circa 40 anni hanno perso la vita nelle acque del fiume Sesia dopo essersi tuffati per tentare di salvare una ragazza minorenne in difficoltà. Il dramma si è sviluppato tra un isolotto e la riva del corso d’acqua, dove la giovane si trovava in difficoltà prima che la situazione degenerasse nel tentativo di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, i due uomini – padre e zio della ragazza – si sono gettati in acqua dopo averla vista in difficoltà. Una volta entrati nel fiume, però, sarebbero stati travolti dalla corrente e non sono più riusciti a tornare a riva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Novara, papà si tuffa nel fiume per salvare la figlia: muore assieme allo zio. La ragazza salvata dal fratello

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