Notti di Talento alla Nunziatina Dieci in gara per un posto in finale

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Appuntamento al Giardino La Nunziatina, stasera alle 20.30 (l’ingresso è gratuito e nel locale è possibile cenare), per la seconda tappa di " Notti di Talento ", il contest musicale degli artisti emergenti di cui QN-La Nazione è media partner. Dieci i cantanti in gara che proveranno a conquistare un posto nella finalissima del 19 agosto a Marina di Pisa, sul palco dei big della musica italiana di Piazza Viviani, dove la sera prima si esibirà Gaia e la sera sucessiva Le Bambole di pezza, nel cartellone di Marenia. A giudicarli stasera sarà la giuria di esperti composta dallo speaker radiofonico Luca Demar, dalla cantante Sonia Sox e dall’esperta di comunicazione, showbiz e social madia manager, Denise De Negri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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