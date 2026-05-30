Raul Fernandez ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota si mostra soddisfatto del risultato, con lo sguardo già rivolto alla Sprint Race e alla gara lunga. Fernandez ha dichiarato di essere concentrato sulle prossime sfide, senza nascondere la sua attenzione alle gare che verranno.

Raul Fernandez è soddisfatto dopo aver messo a segno il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello abbiamo assistito ad una Q2 elettrizzante con Marco Bezzecchi che ha stampato il nuovo record del tracciato, precedendo proprio lo spagnolo del team Aprilia Trackhouse. La pole position porta la firma di uno scatenato Marco Bezzecchi con il tempo di 1:43.921 con 224 millesimi su Raul Fernandez e 363 su Jorge Martin che completa una prima fila tutta Aprilia. Quarta posizione per Marc Marquez a 373 millesimi, quinta per Fermin Aldeguer a 392 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 561. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Raul Fernandez: “Ottimo secondo posto. Testa alla Sprint Race ma soprattutto alla gara lunga…”

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MOTO GP 2026 BRAZIL GP: Marc Marquez Wins the Sprint! | Full Results

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