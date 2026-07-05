Durante la notte, i tifosi messicani hanno lanciato musica e fuochi d'artificio sotto l'hotel degli inglesi, disturbando il sonno degli ospiti. L'episodio è avvenuto prima della partita degli ottavi di finale del Mondiale tra i due paesi. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o interventi delle autorità.

In attesa della sfida agli ottavi di finale del Mondiale tra Messico e Inghilterra, i tifosi del "Tricolor" hanno riservato una spiacevole sorpresa agli inglesi. Alcuni di loro, infatti, si sono presentati sotto all'hotel dove alloggia la squadra di Tuchel, disturbandone il sonno in piena notte con musica e fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Notte insonne per l'Inghilterra: musica e fuochi d'artificio sotto l'hotel in Messico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In Messico "serenata" sotto l'hotel dell'Inghilterra prima degli ottaviA poche ore dalla partita tra Messico e Inghilterra, diverse manifestazioni si sono svolte in città, con una serenata sotto l'hotel della squadra...

Notte Rosa 'Hit’s Summer': weekend tra musica, fuochi d’artificio, cultura e sapori autenticiDal 19 al 21, tutta la Romagna, inclusi i Lidi di Comacchio, ospiterà la ‘Notte Rosa Hit’s Summer’.

Temi più discussi: Guardi il telefono appena sveglio? Ecco cosa succede al tuo cervello e perché può essere pericoloso; La Man-Ndo-Va funziona; 24 ore di padel, 48 giocatori e una notte insonne: la scommessa di New York ha dato i suoi frutti. Padel club; Ansia e caldo in casa? Gli psicologi consigliano questa palette di colori per sentirvi subito meglio.

I tifosi del Messico colpiscono ancora, notte insonne per l'Inghilterra: cosa è successoDopo l'azione di disturbo nei confronti dell'Ecuador, battuto nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, scoperto l'hotel dove pernottavano I Tre Leoni ... corrieredellosport.it

Notte insonne, ho persino parlato con l'uomo del tamburello #caldo x.com

Messico, la pazza notte dei tifosi all'hotel dell'Inghilterra per disturbare la squadraIl Messico attende l'Inghilterra e si prepara a fare rumore assieme ai suoi tifosi. Una marcia, eventi e manifestazioni piegano la quiete. msn.com

Nel caso qualcuno si stesse chiedendo, mia figlia piccola non si sveglia tra ogni ciclo di sonno. Di solito non si sveglia nemmeno durante la notte. reddit