L'hotel di Città del Messico che ospita la nazionale inglese durante i Mondiali è stato circondato da tifosi locali, che hanno acceso petardi e suonato musica forte per disturbare il riposo dei giocatori. La location del ritiro pre partita, che doveva rimanere segreta, è stata scoperta rapidamente e presa d'assalto dai sostenitori messicani. Non ci sono stati segnalati incidenti gravi, ma l'episodio ha creato disagi per lo staff e i calciatori.

La location del ritiro pre partita doveva rimanere un segreto, ma non è durato a lungo. Così l'albergo di Città del Messico che ospita la nazionale dell'Inghilterra è stato assediato dai tifosi di casa. Con fuochi d'artificio e banda musicale, hanno tentato di disturbare il sonno degli avversari la notte prima del match allo Stadio Azteca valido per gli ottavi di finale dei mondiali. La polizia messicana è intervenuta in assetto antisommossa, ha costituito dei posti di blocco sulle strade e ha allontanato i tifosi dall'area intorno all'hotel, costringendoli a trasferirsi su un ponte poco distante. A quanto si riferisce, il disagio per la squadra di Thomas Tuchel dovrebbe essere stato minimo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali: Città del Messico, petardi e musica per disturbare il sonno dell'Inghilterra

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