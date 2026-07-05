Dal primo luglio, il Ministero della Giustizia ha avviato su tutto il territorio nazionale il Tribunale online, con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti e gli accessi alle cancellerie. Tuttavia, il ministero ha anche sostenuto la riapertura del tribunale di Bassano, con il supporto della Lega, mentre altri partiti come Forza Italia hanno protestato. La proposta di un tribunale digitale si scontra con le decisioni di mantenere o riaprire uffici giudiziari di prossimità.

Il Ministero della Giustizia ha pomposamente lanciato, dal primo luglio, su tutto il territorio nazionale il Tribunale online, per ridurre spostamenti e accessi alle cancellerie da parte degli utenti, ma allo stesso tempo continua a perseguire, secondo convenienze politiche, i palazzi di giustizia di prossimità. Il risultato è una frantumazione di sedi che, in Veneto, è condensata dal progetto governativo di riaprire il Tribunale di Bassano, chiuso nel 2012. Il nome di Tribunale della Pedemontana sintetizza l’obiettivo di fornire un servizio alla popolazione che vive sia nell’Altopiano di Asiago sia nelle aree collinari, a cavallo tra le province di Vicenza e Treviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio spinge il tribunale online, ma sostiene (con la Lega) la riapertura di quello di Bassano. Protesta anche Fi

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