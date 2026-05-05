Nuovo tribunale in Pedemontana | Bassano spinge per l’ottavo presidio

Un nuovo tribunale sta per essere istituito lungo la tratta della Pedemontana, con Bassano che insiste per ottenere l’ottavo presidio giudiziario nella regione. La realizzazione di questa sede potrebbe incidere sui tempi dei processi per le aziende e i cittadini, mentre il sindaco di Cittadella manifesta preoccupazioni riguardo ai tempi di realizzazione e alle possibili ripercussioni sulla gestione della giustizia locale. La discussione riguarda anche le modalità di attuazione del progetto e le sue tempistiche.

? Cosa scoprirai Come influirà la nuova sede sulla velocità dei processi per le imprese?. Perché il sindaco di Cittadella teme i tempi di attuazione?. Chi vincerà lo scontro tra Vicenza e Bassano sulla collocazione?. Cosa risponde la politica alle preoccupazioni di Confapi Veneto?.? In Breve Luca Pierobon teme tempi lunghi per l'attuazione della proposta tra Bassano e Cittadella.. William Beozzo di Confapi Veneto chiede certezze giuridiche rapide per le imprese locali.. La disputa territoriale coinvolge la gestione tra i poli di Vicenza e Bassano.. Il nuovo ufficio giudiziario servirebbe a decongestionare i flussi nella zona pedemontana.. Il sindaco di Bassano Nicola Finco ha presentato in Consiglio Veneto la risoluzione per il nuovo tribunale della Pedemontana, spingendo per l’istituzione dell’ottavo presidio giudiziario veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo tribunale in Pedemontana: Bassano spinge per l’ottavo presidio Notizie correlate Tribunale del Malato. Nuovo presidio in centro per il diritto alle cureIl panorama della sanità umbra attraversa una fase di criticità, delineata con chiarezza dai numeri: sono più di 72 mila le prestazioni sanitarie... Comunicato Stampa: Tribunale della PedemontanaLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tribunale Pedemontana Veneta, Maschio: l'ok nella seconda metà del 2026; VENEZIA | TRIBUNALE DELLA PEDEMONTANA, SUBITO IL PACCHETTO IN PARLAMENTO; Tribunale della Pedemontana; Pedemontana: i sindaci anti D-Breve ricorrono di nuovo al Tar. Tribunale della Pedemontana. E’ scontro: promessa di giustizia o propaganda?La politica veneta come un grande palcoscenico, dove il caso del Tribunale della Pedemontana si trasforma in un copione a più voci. Da un lato la maggioranza, che rilancia. Dall’altro l’opposizione, c ... altovicentinonline.it VENEZIA | TRIBUNALE DELLA PEDEMONTANA, SUBITO IL PACCHETTO IN PARLAMENTOAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Rmk Sciacca. . TRIBUNALE DI SCIACCA SI INSEDIA GIOVEDÌ IL NUOVO PRESIDENTE BRUNO FASCIANA - facebook.com facebook