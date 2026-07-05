Non tutto è possibile Massimo Recalcati e quel no che salva i figli da scuola e famiglia

“Il codice paterno non è uno con i baffi e la barba. Può essere assicurato benissimo dall’azione di una madre.” Così Massimo Recalcati ha spiazzato l’auditorio dell’8° Congresso Nazionale Uilca, ribaltando decenni di luoghi comuni sull’educazione e sul ruolo degli adulti. Recalcati parte da un presupposto che suona quasi provocatorio: il populismo moderno ha rotto l’equilibrio tra vita e istituzioni, contrapponendole come se fossero nemiche. Ma la pandemia ha mostrato il contrario. “Cosa sarebbe stata la nostra vita senza le istituzioni? Senza la scuola, senza l’ospedale, senza lo Stato?” – si chiede. Ecco allora il primo punto che riguarda genitori e insegnanti: il codice paterno non è repressione, è fondamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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