Famiglia sparita da Piacenza si cerca a tutto campo | Sonia Bottacchiari e i suoi figli mancano da tre settimane

Da secoloditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre settimane dalla scomparsa, non ci sono aggiornamenti sulla vicenda di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, scomparsi il 20 aprile scorso. La donna di 49 anni e i suoi figli adolescenti sono spariti da Piacenza, dove avevano lasciato la propria auto prima di partire verso il Friuli. La famiglia non ha più fatto ritorno e le ricerche sono ancora in corso, senza alcuna traccia certa di loro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A tre settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il  20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli,  dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Le ricerche. La denuncia ai Carabinieri da parte della famiglia dell’ex marito, Yuri,  risale al 27 aprile. Proprio a partire da quella data, è stata richiesta collaborazione ad alcuni sindaci del territorio: i primi cittadini hanno iniziato, via social, a diffondere  appelli alla popolazione, contattare gestori di baite e rifugi, condiviso le foto degli scomparsi.  I controlli su targhe e telecamere di sorveglianza, sottotraccia, si sono protratti fino al 6 maggio quando, con il ritrovamento dell’auto di Sonia, è stato allestito il campo base delle ricerche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

famiglia sparita da piacenza si cerca a tutto campo sonia bottacchiari e i suoi figli mancano da tre settimane
© Secoloditalia.it - Famiglia sparita da Piacenza, si cerca a tutto campo: Sonia Bottacchiari e i suoi figli mancano da tre settimane
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell'Arquato, ora si indaga per sequestro di personaVanno avanti da giorni le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli di 14 e 16 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20...

Argomenti più discussi: Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Il giallo della madre sparita da Piacenza con i due figli: spunta la pista slovena; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell'Arquato, ora si indaga per sequestro di persona; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro.

sonia bottacchiari famiglia sparita da piacenzaFamiglia scomparsa da Piacenza, il padre: Si sono allontanati volontariamenteRicerche a Tarcento dove la madre, i due figli e i loro 4 cani erano diretti per campeggiare. Nella località friulana ritrovata l'auto, ma dentro non c'era alcun bagaglio ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web