Oltre allo Stretto di Hormuz, ci sono altri passaggi strategici come il Canale di Malacca e il Mar di Bab el-Mandeb, considerati fondamentali per le rotte marittime internazionali. Questi punti di passaggio sono soggetti a tensioni tra diverse nazioni, che cercano di controllarli per motivi di sicurezza e interessi economici. La competizione si manifesta attraverso esercitazioni militari e azioni di controllo, aumentando il rischio di conflitti nella regione del Mar Cinese e nelle aree circostanti.

Lo Stretto di Hormuz è soltanto la punta dell’iceberg. Il ruolo dei cosiddetti "chokepoints", e cioè i passaggi marittimi obbligati attraverso cui transita una quota decisiva del commercio mondiale, è altrettanto rilevante a migliaia di chilometri di distanza dal Golfo Persico, ovvero nel Mar Cinese Meridionale e Orientale, dove tra l’altro si intrecciano anche tensioni territoriali, rivalità militari e dipendenza economica. Ecco i punti più caldi della regione e che cosa potrebbe succedere all’economia globale in caso di potenziale crisi. I chockepoints del Mar Cinese. Lo ha spiegato nel dettaglio un approfondito paper pubblicato dal Center for Strategic & International Studies (CSIS), nel quale si legge che il Mar Cinese Meridionale, in particolare, rappresenta il corridoio marittimo più importante del commercio globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Non solo lo Stretto di Hormuz: ecco la “guerra dei chockepoints” che scuote il Mar Cinese

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Chokepoints: The New War Over Oil, Dollars, and Power | Amanpour and Company

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