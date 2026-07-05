I ricavi e gli utili della società di consulenza collegata all’ex presidente del Consiglio sono diminuiti significativamente rispetto all’anno precedente. I dati dell’ultimo bilancio mostrano un calo netto rispetto al boom registrato nel 2024. La riduzione riguarda sia le entrate che i profitti, segnalando un forte calo delle attività rispetto al passato recente. La società ha subito un ridimensionamento del giro d’affari, senza ulteriori dettagli sulle cause di questa diminuzione.

Si riduce sensibilmente il giro d’affari della società di consulenza riconducibile all’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema. I dati dell’ultimo bilancio mostrano infatti un netto ridimensionamento dei ricavi e degli utili rispetto all’anno precedente, dopo il boom registrato nel 2024. A pesare, secondo quanto emerge dai conti, è soprattutto il venir meno delle consulenze estere, in particolare quelle provenienti dal Regno Unito. Ricavi quasi quattro volte inferiori. Come riportato da Open, la società DL & M Advisor, che nel 2024 aveva dichiarato un valore della produzione pari a 2,5 milioni di euro, ha chiuso il bilancio 2025 con ricavi scesi a 685. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non lo vogliono più”. D’Alema, guadagni a picco: cosa succede

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