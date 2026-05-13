Il governo si trova al centro di una discussione pubblica riguardo alle decisioni da prendere sui detenuti, in un momento in cui le condizioni delle carceri italiane continuano a essere sotto osservazione. La questione riguarda le pratiche e le misure adottate per gestire la popolazione carceraria, con critiche che si intensificano mentre i numeri di detenuti restano elevati e le strutture manifestano evidenti criticità.

L’emergenza delle carceri italiane torna al centro del dibattito politico e istituzionale mentre il sistema penitenziario continua a fare i conti con numeri sempre più critici. Con circa 64mila detenuti a fronte di poco più di 45mila posti effettivamente disponibili, il livello di sovraffollamento ha ormai raggiunto soglie considerate insostenibili, alimentando tensioni, proteste e nuovi allarmi sulle condizioni di vita all’interno degli istituti di pena. L’estate, tradizionalmente uno dei periodi più delicati per il sistema penitenziario, si avvicina in un clima di crescente pressione sul governo. Sul tavolo del ministero della Giustizia...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa vogliono fare con i detenuti”. Governo, è polemica! Cosa succede

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Ho sempre detto cosa penso di questa triste storia, e avevo ragione. Tutelare, in primis, i diritti delle/dei minori, ma i genitori nel bosco cosa vogliono fare? #famiglianelbosco x.com

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