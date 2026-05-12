Il presidente ha rilasciato una dichiarazione pubblica riguardante le misure da adottare in risposta alla pandemia di Covid-19. La sua comunicazione si concentra su un invito a ricordare le azioni intraprese e a considerare le responsabilità delle istituzioni. La dichiarazione viene interpretata come un richiamo a mantenere alta l’attenzione sulle strategie di gestione dell’emergenza sanitaria.

Un riconoscimento pubblico che assume il peso della memoria collettiva e della responsabilità istituzionale. In un momento solenne dedicato alla professione infermieristica, il tema del ricordo e del valore del lavoro svolto durante le emergenze sanitarie torna al centro del discorso pubblico, con particolare riferimento alla pandemia da Covid-19. La celebrazione del centenario della Giornata Internazionale dell’Infermiere diventa così l’occasione per ribadire il ruolo essenziale del personale sanitario, chiamato a fronteggiare una delle crisi più complesse della storia recente. Leggi anche: “Sarà lui il prossimo presidente!”. Quirinale: ecco il nome del possibile successore di Mattarella Il richiamo al valore degli infermieri durante il Covid.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Covid, ecco cosa vogliono fare”. La denuncia di Mattarella, cosa succede

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