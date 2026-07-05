Nodo di Firenze treni cancellati e ritardi | Roma-Milano fino a 6 ore coinvolte le linee del litorale

Da domenica 5 luglio alle 23:00, i treni sulla linea Roma-Milano registrano ritardi fino a sei ore e cancellazioni, coinvolgendo anche le linee del litorale. La modifica alla circolazione ferroviaria si protrae per lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze. Numerosi convogli vengono deviati o sospesi, creando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo nelle principali città interessate. La circolazione riprenderà regolarmente al termine delle operazioni di manutenzione.

Firenze, 5 luglio 2026 – Scattano dalle 23:00 di domenica 5 luglio le modifiche alla circolazione ferroviaria per i lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze. Gli interventi sono previsti in due finestre: dalla sera del 5 luglio fino alle 4:00 del 10 luglio, e poi dalle 23:00 del 26 luglio alle 11:00 del 30 luglio 2026. Le variazioni potranno interessare i treni anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. Per i viaggiatori sono previste cancellazioni, limitazioni di percorso, modifiche di orario e fermate, anticipi in partenza e allungamenti dei tempi di viaggio. Alta Velocità, ritardi fino a 180 minuti. Le modifiche... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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