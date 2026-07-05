Nodo di Firenze treni cancellati e ritardi | Roma-Milano fino a 6 ore coinvolte le linee del litorale

Da ilfaroonline.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domenica 5 luglio alle 23:00, i treni sulla linea Roma-Milano registrano ritardi fino a sei ore e cancellazioni, coinvolgendo anche le linee del litorale. La modifica alla circolazione ferroviaria si protrae per lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze. Numerosi convogli vengono deviati o sospesi, creando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo nelle principali città interessate. La circolazione riprenderà regolarmente al termine delle operazioni di manutenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 5 luglio 2026 – Scattano dalle 23:00 di domenica 5 luglio le modifiche alla circolazione ferroviaria per i lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze. Gli interventi sono previsti in due finestre: dalla sera del 5 luglio fino alle 4:00 del 10 luglio, e poi dalle 23:00 del 26 luglio alle 11:00 del 30 luglio 2026. Le variazioni potranno interessare i treni anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. Per i viaggiatori sono previste cancellazioni, limitazioni di percorso, modifiche di orario e fermate, anticipi in partenza e allungamenti dei tempi di viaggio. Alta Velocità, ritardi fino a 180 minuti. Le modifiche... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Da stasera via ai lavori sul nodo di Firenze: treni ridotti del 50% e fino a 6 ore per Roma-MilanoA partire da questa sera e fino alla notte del 10 luglio, sono previsti lavori sul nodo di Firenze che comporteranno riduzioni dei servizi ferroviari.

Treni, da stasera via ai lavori sul nodo di Firenze: fino a 6 ore per Roma-MilanoDa questa sera, fino alla notte del 10 luglio, saranno avviati lavori sul nodo ferroviario di Firenze.

Temi più discussi: RFI, Ponte al Pino: a luglio nuove modifiche alla circolazione; Lavori Ponte al Pino, modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze; Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica); Treni, stop alla circolazione sul nodo Firenze dal 5 al 10 luglio: orari, tratte e bus sostitutivi.

nodo di firenze nodo di firenze treniTreni, cambia la circolazione a Firenze: stop su alcune linee e ritardi fino a 2 ore e mezzaDa stasera modifiche alla circolazione dei treni a Firenze per i lavori a Ponte al Pino. Stop su alcune tratte, treni ridotti del 50%, bus sostitutivi e ritardi fino a 2 ore e 30 minuti. adnkronos.com

nodo di firenze nodo di firenze treniTreni, stop al nodo di Firenze fino al 10 luglio: ecco cosa sapereDurante l’estate 2026 la Rete Ferroviaria Italiana ha programmato un piano di interventi sulla rete nazionale e sono previsti lavori che interesseranno alcuni dei principali nodi ferroviari del Paese. tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web