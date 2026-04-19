Superbike Nicolò Bulega vince anche la Superpole Race di Assen e prenota la tripletta

Nicolò Bulega ha conquistato anche la vittoria nella Superpole Race del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Il pilota del team Ducati ha continuato la sua serie di successi, portando a casa questa gara e consolidando la sua posizione nel campionato. La corsa si è svolta ad Assen, dove Bulega ha mantenuto un ritmo costante e deciso durante tutto l’evento.

Nicolò Bulega non si ferma mai. Il pilota del team Ducati, infatti, si è aggiudicato anche la Superpole Race del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale superbike 2026, procedendo come un carro-armato nel suo inizio di stagione fatto solo di vittorie. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, con un clima autunnale e cielo plumbeo, il pilota emiliano classe 1999 ha dominato nuovamente la scena e ha messo la bandierina sul secondo successo di fila nella “università delle moto”. Vincendo anche Gara-2 chiuderebbe la terza tripletta consecutiva in questa annata. A questo punto la classifica generale vede al comando Nicolò Bulega con 161 punti contro i 97 di Iker Lecuona, l’unico che prova a rimanere un minimo vicino al dominatore del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega vince anche la Superpole Race di Assen e prenota la tripletta Notizie correlate Superbike, Nicolò Bulega domina anche la superpole race e allunga a +11 nella generaleUno scatenato Nicolò Bulega si è aggiudicato anche la superpole race del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di superbike... Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race, alle 16.30 gara-2 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega; Mondiale Superbike: Nicolò Bulega vince gara-1 ad Assen, Alvaro Bautista e Andrea Locatelli vicini al podio; SBK 2026. GP dei Paesi Bassi. Settimo sigillo per Nicolò Bulega che piega Iker Lecuona in Assen; Bulega vince ancora: è sua gara-1 ad Assen. Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classificaNon si ferma l'incredibile striscia di risultati di Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati ha trionfato in gara-1 del GP d'Olanda 2026, terzo ... oasport.it Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam LowesL'alfiere italiano della Ducati non si fa sorprendere dalla pioggia arrivata a metà gara e conquista l'undicesima vittoria consecutiva in Sbk. Buon 6° posto per la Yamaha di Locatelli, giornata da dim ... gazzetta.it NICOLÒ BULEGA: "LA GARA È STATA PIÙ DIFFICILE DEL PREVISTO" "Nella prima parte di gara ho spinto ma ho anche gestito molto la gomma anteriore. Quando ho visto che stava iniziando a piovere, ho pensato che non avrebbe avuto molto senso prend - facebook.com facebook Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° Petrucci - x.com