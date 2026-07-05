Gabriella Greison ha raccontato di aver subito commenti offensivi e sessisti durante la sua carriera scientifica. Ha riferito che in laboratorio le hanno chiesto di togliersi il rossetto e ha ricevuto battute sul suo aspetto, come “Se è così bella, perché vuoi fare fisica?”. Ha anche detto che il suo aspetto ha causato difficoltà nel percorso professionale, allontanando alcune giovani interessate alla scienza.

“Il fatto che io sia stata giovane e bella è diventato un altro problema aggiuntivo. ‘Se è così bella, perché vuoi fare fisica?’. Questa frase ha allontanato tantissime ragazze”. Gabriella Greison, fisica nucleare, scrittrice e divulgatrice definita “la rockstar della fisica “, lancia dalle pagine del C orriere della Sera una durissima accusa contro i pregiudizi di genere e gli stereotipi che ancora inquinano il mondo accademico e scientifico. Nel corso dell’intervista, Greison ripercorre le tappe di una carriera costruita sull’avanguardia della divulgazione e analizza le profonde resistenze culturali incontrate lungo il cammino in quanto donna e scienziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessun premio Nobel è diventato famoso per gli addominali. Nei laboratori mi dicevano ‘togliti il rossetto’. ‘Se è così bella, perché vuoi fare fisica?'”: lo sfogo di Gabriella Greison

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gabriella Greison: «La fisica quantistica non si semplifica in un reel di trenta secondi. Dobbiamo rallentare per trovare la nostra lunghezza d'onda»Gabriella Greison ha affermato che la fisica quantistica non può essere riassunta in pochi secondi e ha sottolineato l’importanza di prendersi il...

Thuram e lo sfogo social: «Dicevano che l’Inter era vecchia e che non vincevamo i big-match. Per chi li vince c’è un premio?» E Calhanoglu… – FOTOL’ex calciatore ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha risposto alle critiche rivolte alla squadra, accusando alcuni di considerare...