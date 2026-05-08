Gabriella Greison ha affermato che la fisica quantistica non può essere riassunta in pochi secondi e ha sottolineato l’importanza di prendersi il tempo necessario per comprenderla. Il 11 maggio, al Teatro Carcano di Milano, presenterà lo spettacolo intitolato Dove tutto può accadere, in cui si propone di avvicinare il pubblico a questa disciplina complessa attraverso un approccio diretto e coinvolgente. La sua figura è conosciuta come la “rockstar della fisica”.

Aspettando di vederla al Teatro Carcano l’11 maggio con Dove tutto può accadere, scritto e interpretato da lei, musiche originali dei Beatles, regia di Alessandro Spadari, partiamo dal Premio Nobel per la Fisica Paul Dirac per arrivare alla parità nella scienza oggi. Come nasce questo spettacolo? «Da uno strano incontro, come succede sempre con le cose importanti. Per i miei libri sui creatori della fisica quantistica ho studiato Paul Dirac. Lo spettacolo è dedicato a lui. Mi ha colpito una frase di sua figlia, Monica: ha lasciato l’università per andare a scoprire i Beatles. Non ha seguito le orme di suo padre, non ha frequentato Cambridge. Si è lanciata nella Londra degli anni Sessanta, con la rivoluzione nella musica e le ragazze in minigonna.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gabriella Greison: «La fisica quantistica non si semplifica in un reel di trenta secondi. Dobbiamo rallentare per trovare la nostra lunghezza d'onda»

Bella intervista a Gabriella Greison, su fisica quantistica e tanto altro

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