L’ex calciatore ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha risposto alle critiche rivolte alla squadra, accusando alcuni di considerare l’Inter troppo anziana e di mettere in dubbio la capacità di vincere i big match. Durante una diretta Instagram post scudetto, anche Calhanoglu era presente e ha assistito allo sfogo. Nel messaggio, Thuram ha chiesto se ci siano premi per chi vince contro i detrattori.

di Alberto Petrosilli Thuram, in una diretta Instagram post scudetto a cui ha partecipato anche Calhanoglu, si è sfogato contro i detrattori. L’ Inter di Cristian Chivu è letteralmente esplosa di gioia dopo la conquista del 21° scudetto. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi celebrano il titolo 2026, i protagonisti della cavalcata nerazzurra si sono lasciati andare a un lungo sfogo social per rispondere alle critiche ricevute durante la stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Thuram e lo sfogo social: il botta e risposta con Calhanoglu. In una diretta Instagram diventata subito virale, Marcus Thuram si è rivolto al compagno Hakan Calhanoglu con parole cariche di sarcasmo e soddisfazione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram e lo sfogo social: «Dicevano che l’Inter era vecchia e che non vincevamo i big-match. Per chi li vince c’è un premio?» E Calhanoglu… – FOTO

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Thuram chiama Calhanoglu in diretta: “C’è gente incazzata con noi sai? Hanno fatto un premio per quelli che vincono i big match”Che fosse l’anima della festa dello scudetto nerazzurro si era già capito nell’anno della seconda stella, il 2024.

“A 25 anni mi dicevano che era reflusso, invece era un cancro al pancreas al quarto stadio. Ho molta paura”: lo sfogo dell’ex concorrente di X Factor Amber WoodsDalla laurea e i sogni nella musica a una lotta per la sopravvivenza contro il “killer silenzioso”.

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