nerdpool incontra giulio macaione

Nella giornata di oggi, Nerdpool ha incontrato l’autore di fumetti Giulio Macaione. La sua vasta produzione comprende numerose opere conosciute, molte delle quali sono state pubblicate e distribuite ampiamente. La sua popolarità nel settore è evidente, anche se non è possibile indicare una singola pubblicazione che non sia stata letta. L’incontro ha coinvolto domande sulla carriera e sui progetti futuri dell’artista.

La fama raggiunta da Giulio Macaione rende facile e difficile presentarlo. Facile perché avendo pubblicato diverse opere è impossibile citarne una e non averla letta. Dall’altra proprio perché il suo catalogo comprende tante e diverse storie che affrontano diversi temi e questioni, diventa riduttivo citarne solo una o due. Di certo nell’ultimo anno si è parlato della breve storia che gli ha fatto vincere l’Eisner, Spaces, e di Tutte le volte che sono diventato grande, uscito un anno fa per Bao Publishing. Durante lo ZIP! Comics Fest abbiamo potuto parlare con Giulio di vecchie e nuove opere alle quali sta lavorando. Ecco che cosa ci ha detto in questa intervista. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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