NerdPool incontra Gin Zarbo

NerdPool ha incontrato l’autrice tedesca di manga, nota per la serie “The secret of Scarecrow” pubblicata da Edizioni Star Comics. Durante l’intervista, l’autrice ha descritto il suo approccio alla creazione delle storie e ha condiviso alcune riflessioni sul suo successo in Europa. La conversazione si è concentrata sul suo stile e sulle ispirazioni che la portano a realizzare il suo lavoro.

Autrice tedesca che con il suo global manga sta conquistando il pubblico europeo e non, Gin Zarbo è allegra e solare ed entusiasta nel parlare di The secret of Scarecrow, il suo manga edito Edizioni Star Comics. Molti poi ricordano anche la sua cover di Manga Issho con una storia che introduce al mondo degli spaventapasseri quei lettori che ancora non lo conoscevano. Noi ci siamo potuti sedere per parlare con lei di tutto questo e scoprire qualche retroscena curioso. Potete scoprirlo anche voi proseguendo la lettura della nostra intervista. Dal 2020 stai lavorando a The secret of Scarecrow in Germania per Altraverse e pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - NerdPool incontra Gin Zarbo Notizie correlate NerdPool incontra ByeonduckUna delle ospiti più attese dello scorso Lucca Comics & Games è stata sicuramente Byeonduck. NerdPool incontra Jason HowardDisegnatore di fama internazionale, Jason Howard ha collaborato con diversi scrittori importanti come Robert Kirkman (The Astounding Wolf-Man, Super...