nerdpool incontra marco rizzo

Durante lo Zip! Comics Fest organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di Milano, è stato presente Marco Rizzo, che ha partecipato a un incontro dedicato al graphic journalism. Rizzo ha discusso di questa forma di narrazione visiva, che rappresenta una parte significativa della sua carriera iniziata più di dieci anni fa. Nel suo percorso professionale, ha realizzato anche opere di intrattenimento legate ai supereroi Marvel.

Tra gli ospiti dello Zip! Comics Fest della Scuola Internazionale di Comics di Milano, Marco Rizzo ha partecipato a un incontro per parlare del graphic journalism, parte importante della sua decennale carriera assieme ad opere di intrattenimento dei supereroi Marvel. Ma cosa vuol dire fare graphic journalism e perché questo genere di fumetto si sta ritagliando un importante spazio nella nostra realtà? Ne abbiamo parlato con Marco e potete leggere cosa ci ha raccontato nella nostra intervista. Ciao Marco e ben ritrovato su NerdPool. Oggi vorremmo concentrarci sul graphic journalism che è una parte importante della tua carriera. Per te cosa rappresenta questo sottogenere del fumetto e come lo spiegheresti a chi vuole approcciarsi ad esso? .🔗 Leggi su Nerdpool.it

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