L'associazione di categoria chiede al Comune di limitare le aperture di negozi etnici e di esercizi considerati privi di qualità e tipicità. Si propone di tutelare le botteghe storiche e di valorizzare i punti vendita più adatti al centro storico, per evitare il degrado causato da attività temporanee o poco coerenti con l’ambiente monumentale. La richiesta mira a preservare l’identità commerciale e culturale dell’area, che si trova sotto tutela Unesco.

Stop ai negozi etnici e agli esercizi privi di "qualità" e "tipicità" commerciali e valorizzazione, invece, dei punti vendita più consoni al centro storico per evitare il degrado che consegue all’avvio di attività ‘mordi e fuggi’ o poco confacenti alle attese di qualità che si respira tra i monumenti Unesco di Ravenna. Il tutto abbinato a incentivi da una parte e sconti fiscali dall’altra per le attività di qualità. Alla vigilia dell’apertura di un nuovo kebab in via Diaz, Confcommercio Ravenna rompe gli indugi e mette nero su bianco le richieste all’amministrazione comunale perché non faccia mancare il suo intervento regolamentare al pari di quel che è stato fatto a Bologna o a Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozi etnici, Ascom all’attacco: "Il Comune ne limiti le aperture. Tuteliamo le nostre botteghe"

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