Chioschi botteghe e gelaterie | nuove aperture per le vie del centro

Nelle strade del centro storico di Arezzo si registrano varie nuove aperture tra chioschi, botteghe e gelaterie, contrastando la presenza di numerosi locali sfitti. Nonostante le difficoltà del settore commerciale, alcune attività si sono messe in moto, segnando una timida ripresa. Le nuove aperture sembrano rappresentare un segnale di vitalità in un contesto urbano dove molte vetrine rimangono vuote.

Arezzo, 18 aprle 2026 – Edicole, gelaterie, botteghe. A dispetto dei tantissimi fondi sfitti effetto groviera per le vie del commercio, ci sono pedine che si muovono e danno segni di vita nello scacchiere del centro storico. In via Cavour a due passi da piazza San Francesco vanno avanti, non senza intoppi a causa della saturazione delle cabine dell’energia elettrica di zona, i lavori per aprire una nuova gelateria. https:www.lanazione.iteconomiaolio-toscana-premi-h1j0klv7 Il progetto imprenditoriale. Si tratta di una nuova insegna che ha già molti punti vendita aperti in Italia. Al posto dell’indimenticata Grace Gallery di Artemio Buzzi, storico antiquario aretino scomparso nel 2018, le vetrine chiuse di via Cavour, potrebbero presto tornare a brillare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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