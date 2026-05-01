Trump all’attacco di Europa e Nato dopo Merz sfida Roma e Madrid | Via le nostre truppe Spagna orribile Crosetto | non ne capirei le ragioni

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche all'Europa e alla Nato, chiedendo il ritiro delle truppe americane da Italia e Spagna. Dopo le dichiarazioni di un politico tedesco, che ha sfidato le autorità di Roma e Madrid, Trump ha definito la Spagna “orribile” e ha invitato a rimuovere le forze militari presenti nei due paesi. Il ministro della Difesa italiano ha commentato di non capire le ragioni di queste affermazioni.

Donald Trump torna ad attaccare gli alleati europei e minaccia il ritiro delle truppe americane da Italia e Spagna. Dallo Studio Ovale, il presidente Usa accusa Roma e Madrid di non aver sostenuto Washington nella guerra con l’Iran. Il tycoon torna alla carica e rilancia l’attacco sul colpire i “cattivi” della Nato che non lo hanno aiutato sul fronte con Teheran: da Berlino a Madrid, e anche al nostro Paese. Dal cuore della Casa Bianca, il presidente americano sferra un ennesimo avvertimento: il possibile ritiro dei contingenti americani dalle basi di Spagna e Italia. Un monito che risuona con veemenza, ma che per l’Europa dovrebbe rappresentare un incentivo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump all’attacco di Europa e Nato, dopo Merz sfida Roma e Madrid: “Via le nostre truppe. Spagna orribile”. Crosetto: non ne capirei le ragioni Notizie correlate Trump minaccia il ritiro delle truppe Usa dall’Europa: Crosetto, “non capirei una riduzione in Italia”Le parole di Donald Trump tornano a mettere in discussione la presenza militare americana in Europa, riaprendo uno scenario che fino a pochi mesi fa... Leggi anche: Trump: «L’Italia non è stata d’aiuto, probabilmente valuto un ritiro delle truppe Usa». Crosetto: «Non ne capisco le ragioni» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; L’Europa con il presidente Usa: Fuori la violenza dalla politica; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Meloni risponde all’inviata di Piazzapulita: Parole di Trump? L’amicizia è fatta anche di questo…. Con le dichiarazioni incendiarie della sottosegretaria Sarah Rogers, l’amministrazione Trump attacca le regole europee sulla libertà di espressione nel tentativo di ...Con le dichiarazioni incendiarie della sottosegretaria Sarah Rogers, l’amministrazione Trump attacca le regole europee sulla libertà di espressione nel tentativo di rafforzare i movimenti sovranisti e ... linkiesta.it Trump attacca Meloni: 'Sono scioccato, su di lei mi sbagliavo'L'affondo al Corriere: 'Non vuole aiutarci sull'Iran, credevo avesse coraggio'. Schlein: 'Ferma condanna per l'attacco alla premier'. Tajani: 'Meloni dice ciò che pensa, difenderà sempre l'Italia' (AN ... ansa.it "Ritirare le truppe americane dall’Italia Probabilmente. Perché non dovrei Non è stata di alcun aiuto". Stavolta non ci sono dubbi, perché a dirlo è stato lo stesso presidente Trump, parlando nello Studio ovale. Il risentimento verso gli alleati Nato che non son x.com la Repubblica. . "Ritirare le truppe americane dall’Italia Probabilmente. Perché non dovrei Non è stata di alcun aiuto". Stavolta non ci sono dubbi, perché a dirlo è stato lo stesso presidente Trump, parlando nello Studio ovale. Il risentimento verso gli alleati N - facebook.com facebook