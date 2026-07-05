Un uomo che è nato senza pene ha raccontato di aver perso la verginità a 45 anni dopo un intervento chirurgico. L’operazione ha permesso di ottenere un membro che definisce “ridicolmente grande”. L’uomo ha condiviso il suo entusiasmo riguardo ai cambiamenti fisici e all’esperienza vissuta. La storia ha fatto notizia in quanto rappresenta un caso raro di intervento chirurgico per una condizione congenita.

Dopo aver trascorso i primi 45 anni della sua vita senza pene, Andrew Wardle ha finalmente perso la verginità in seguito a un intervento chirurgico che gli ha cambiato la vita – e afferma di essere entusiasta del suo membro “ridicolmente grande”. Andrew Wardle, 54 anni, è diventato uno dei più noti sostenitori a livello mondiale delle persone nate con gravi malformazioni urologiche congenite, condividendo la sua storia nella speranza che chi affronta sfide simili sappia di non essere solo. La sua condizione, chiamata estrofia vescicale, colpisce circa una persona su 20 milioni. Secondo la Mayo Clinic, l’estrofia vescicale è una rara condizione presente alla nascita in cui la vescica del bambino si sviluppa all’esterno dell’addome durante la gravidanza. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Nato senza pene racconta come ha perso la verginità a 45 anni

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