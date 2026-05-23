Harry Styles ha presentato Thom Yorke agli Ivor Novello Awards 2026 con un lungo discorso -ben cinque minuti- molto sentito e divertente. «Salire su un palco è sempre snervante, ma sapere che un uomo che ho ascoltato per gran parte della mia vita ora mi sta ascoltando mentre parlo di lui è un onore davvero terrificante», ha spiegato. L’ex One Direction ha fatto notare di essere nato l’anno dopo l’uscita dell’album di debutto dei Radiohead, Pablo Honey: «Lasciate che questa cosa vi penetri nella mente», ha detto, suscitando l’ilarità generale. Ha poi rivelato di aver perso la verginità ascoltando Talk Show Host, successo della band. Ci ha pensato un attimo e si è corretto: «Ho perso la verginità ascoltando l’introduzione di Talk Show Host». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles presenta Thom Yorke agli Ivor Novello Awards e confessa: «Ho perso la verginità ascoltando i Radiohead»

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Harry Styles Details When He Lost His Virginity As He Makes Candid Speech At The Ivor Novello Awards

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Quella canzone fa cahare anche a lui, capisco! #HarryStyles x.com

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