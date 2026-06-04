Macerata Paolorossi choc sui social ad Helena Pieroni | Pensa a quando hai perso la verginità

Un commento su un post del sindaco di Filottrano ha suscitato reazioni di insulti sessisti e attacchi volgari. L’autore ha scritto a Helena Pieroni, riferendosi alla sua perdita della verginità. La discussione è diventata rapidamente una serie di commenti offensivi, con toni aggressivi e volgari. Nessuna altra informazione sui commenti o sulle persone coinvolte è stata resa nota.

MACERATA - Commenta un post del sindaco di Filottrano Luca Paolorossi sulle elezioni a Macerata, la risposta è «un misto di insulti sessisti e attacchi volgari alla sfera personale», commenta Alessandro Savi. A sollevare la questione è stato proprio l’esponente della lista di centrosinistra “L’Altra Macerata” che ha pubblicato sul proprio profilo gli screenshot del botta e risposta. Tutto è nato il 26 maggio scorso dal commento di una candidata della civica, Helena Pieroni, a un post che il sindaco di Filottrano aveva pubblicato sull’esito del primo turno a Macerata. Pieroni aveva scritto: «In termini di voti effettivi, dal 2020 avete perso più di 2. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Paolorossi choc sui social ad Helena Pieroni: «Pensa a quando hai perso la verginità»

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