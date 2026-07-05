Il ministro della Difesa ha ribadito che chi fa parte dell’alleanza deve rispettare gli impegni, sottolineando che le spese per la difesa non sono in contrasto con quelle per sanità, scuola e cultura. La posizione arriva mentre si discute dell’aumento delle allocazioni per la difesa, richiesto anche dall’amministrazione statunitense, e delle critiche di opposizioni che accusano il governo di ridurre i fondi ai settori sociali.

A Donald Trump e alla sua amministrazione che continua a chiedere agli alleati della Nato di aumentare gli stanziamenti per il comparto difesa, ma anche alle opposizioni che accusano il governo Meloni di volerlo fare sottraendo risorse a settori fondamentali come le sanità, la scuola e la cultura. Ha risposto a entrambi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando di spese militari in collegamento con “Pantelleria, Mediterraneo d’Autore”. “Se vuoi far parte di questa alleanza, devi rispettare gli impegni presi. Ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni”. ha detto Crosetto. “Non ho mai pensato che le spese per la difesa debbano essere messe in alternativa ad altre spese importantissime come la sanità, la scuola, la cultura o qualsiasi altro tipo di spesa sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Nato, Crosetto: “Se fai parte dell’alleanza devi rispettare gli impegni. Le spese per la difesa non sono in alternativa a quelle per sanità, scuola e cultura”

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