Il ministro della Difesa ha dichiarato che, per far parte di un'alleanza, è necessario rispettare gli impegni presi. La sua affermazione è stata fatta durante un evento culturale, dove ha commentato le spese militari italiane. Crosetto ha sottolineato di aver semplicemente ricordato questo principio senza entrare nel merito delle cifre o delle decisioni specifiche.

AGI - "Se vuoi far parte di un'alleanza, devi rispettare gli impegni presi. Ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni": lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a ' Pantelleria D'Autore ' curata da Myrta Merlino e Valentina Fontana sulle spese militari dell'Italia. "Non ho mai pensato che le spese per la difesa debbano essere messe in alternativa ad altre spese importantissime come la sanità, la scuola, la cultura o qualsiasi altro tipo di spesa sociale", ha sottolineato il ministro, "la difesa è il presupposto: senza difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà". L'annuncio dell'addio al Ministero e il futuro geopolitico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto sulle spese militari: "Se vuoi far parte di un'alleanza devi rispettare gli impegni presi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nato, Crosetto duro: ‘Gli impegni presi con l’Alleanza vanno rispettati’Il ministro della Difesa ha affermato che gli impegni presi con l’Alleanza devono essere rispettati, sottolineando che la Nato non è un club di...

Spese militari, Crosetto: “Impegni Nato si rispettano, sennò si esce”Il ministro della Difesa ha affermato che, per rimanere nell’alleanza della Nato, è necessario rispettare gli impegni presi.

Temi più discussi: Crosetto non la racconta giusta sui vincoli europei alla spesa militare; Spese Nato, Usa in pressing. Meloni: Roma rispetta i patti; Armi, manca trasparenza sulle vere spese militari dell’Italia; Intervista del Ministro della Difesa Guido Crosetto su La Stampa.

Crosetto sulle spese militari: Se vuoi far parte di un'alleanza devi rispettare gli impegni presiAGI - Se vuoi far parte di un'alleanza, devi rispettare gli impegni presi. Ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni: lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ... msn.com

Usa-Italia, Crosetto dà ragione a Rutte sui voli. Meloni conferma il 5% in armi. Riunione. Il ministro in aula: 518 aerei da basi italiane. Vertice a Chigi su spese militari: Roma manterrà le promesse, ma frena sull’Ucraina. x.com

Spese militari, Unifil e il duro attacco a Israele: la lunga intervista del ministro Guido CrosettoIl titolare della Difesa avverte Tel Aviv sui rischi dell'isolamento internazionale: Da Gaza alla Flotilla, Netanyahu rischia di pagare un prezzo altissimo nel lungo periodo ... tg.la7.it