ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio lanciato da Pantelleria. Dal palco dell’evento “Pantelleria D’Autore”, nell’isola di Pantelleria, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito con forza la necessità di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale. Il ministro ha sottolineato che chi decide di far parte di un’alleanza deve anche onorarne gli obblighi, chiarendo che il suo intervento recente si limita a ricordare principi già condivisi. L’incontro è stato curato da Myrta Merlino e Valentina Fontana. Difesa, sicurezza e stato sociale: un rapporto diretto. Crosetto ha respinto l’idea di una contrapposizione tra spesa militare e investimenti sociali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Spese per la difesa, Crosetto: “Se vuoi far parte di un’alleanza devi rispettare gli impegni”

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