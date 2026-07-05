Un operatore sanitario di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di circa due chili di cocaina destinata allo spaccio. La droga è stata trovata nascosta in casa durante una perquisizione. L’uomo, di origini italo-albanesi, è stato portato in commissariato e si trova ora in custodia. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

In casa quasi due chili di cocaina: in manette operatore sanitario. Si tratta di un italo-albanese di 46 anni che è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel suo appartamento di Melegnano gli agenti hanno sequestrato quasi due chilogrammi di cocaina, circa 6mila euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’arresto è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di droga riconducibile a gruppi criminali di matrice albanese. Le indagini sono partite all’approfondimento di una segnalazione secondo cui l’uomo custodiva un ingente quantitativo di stupefacente tra la propria abitazione e l’autovettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nascondeva in casa due chili di droga. Operatore sanitario finisce in manette

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Catania, nascondeva nel soggiorno di casa oltre 5 chili di droga: arrestato 21enne

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