Corriere della droga in manette Nascondeva sei chili di marijuana

Un uomo è stato arrestato con sei chili di marijuana nascosti in un borsone nel bagagliaio dell'auto. Durante il controllo, il conducente appariva agitato e teneva lo sguardo fisso sullo specchietto retrovisore. La polizia ha fermato il veicolo e, dopo una perquisizione, ha trovato la sostanza stupefacente. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione delle autorità.

Guidava nervoso, con lo sguardo fisso sullo specchietto. Il motivo? Un borsone nascosto nel portabagagli dell’auto. Dentro, quasi 6 chili di marijuana pronti per lo smercio. È finita con un arresto l’operazione della polizia di Stato di Rimini, che l’altro ieri ha fermato un abruzzese di 47 anni. Tutto nasce da un controllo di routine nella zona nord della città. Gli agenti notano un’auto sospetta. Il conducente continua a guardare nello specchietto retrovisore. Un comportamento che insospettisce subito i poliziotti, che decidono di fermarlo per un controllo più approfondito. E infatti il sospetto si rivela fondato. Nel bagagliaio dell’auto gli agenti notano un borsone sistemato in modo poco visibile, quasi nascosto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corriere della droga in manette. Nascondeva sei chili di marijuana Notizie correlate Arrestato corriere della droga a Picanello: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaGli agenti hanno rinvenuto un primo quantitativo di sostanza stupefacente nascosto nello scooter, estendendo poi l'ispezione a un veicolo... Picanello, arrestato corriere della droga: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga della squadra mobile Proseguono senza sosta i controlli della polizia contro lo spaccio di sostanze... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavezzi si racconta: Ho conosciuto l'oscurità, mi sono fatto del male. Nel mio quartiere si girava armati, il calcio non mi manca; Corriere della droga in manette. Nascondeva sei chili di marijuana; Il corriere della droga si mette in proprio: nella serra in provincia di Bergamo 28 chili di marijuana; Il corriere della droga: in un capannone coltivava quasi duemila piante di canapa. Corriere della droga in manette. Nascondeva sei chili di marijuanaGuidava nervoso, con lo sguardo fisso sullo specchietto. Il motivo? Un borsone nascosto nel portabagagli dell’auto. Dentro, quasi 6 ... ilrestodelcarlino.it Arrestato corriere della droga al molo d’imbarco per PantelleriaDurante i servizi di controllo intensificati in occasione della nota Processione dei Misteri, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’ ... blogsicilia.it Corriere della Sera. . «Non è affatto nel mio interesse dibattere con il presidente degli Stati Uniti». Nel volo che lo porta dal Camerun all’Angola, Leone XIV raggiunge i giornalisti in fondo all’aereo e cerca di abbassare, almeno da parte sua, la tensione di ques facebook Visto che è uscito un articolo sul Corriere della Sera e in tanti me lo stanno chiedendo, torno su El Niño. Attenzione a una cosa: non basta leggere “Super El Niño” per sapere che estate avremo in Italia. Al momento lo scenario più corretto è questo: nei prossim x.com