Un uomo coinvolto nello spaccio di droga è stato arrestato dopo un lungo periodo di controlli. Durante le indagini sono stati sequestrati oltre sette chili di sostanze stupefacenti e più di quattromila euro in contanti. Le attività di sorveglianza avevano portato alla scoperta di un’abitazione utilizzata come base di spaccio, che è stata recentemente perquisita dalle forze dell’ordine.

Una vera e propria base dello spaccio sgominata dopo mesi di pedinamenti che hanno fruttato un sequestro di oltre sette chili di droga e di più di quattromila euro in contanti. L’operazione è stata condotta venerdì sera e si è conclusa con l’arresto di un 44enne tunisino, in Italia senza regolare permesso di soggiorno. Da mesi lo straniero era sotto la lente di ingrandimento del Nucleo antidegrado e del Nucleo unità cinofile della polizia locale per essere già stato notato in precedenti occasioni a spacciare. La svolta è arrivata appunto l’altro ieri, quando è stato visto a bordo della sua bicicletta ed è stato intercettato in viale degli Angeli mentre si accingeva a raggiungere l’area dove era stato notato più volte, nel corso dei mesi, portare avanti la sua attività illecita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pusher finisce in manette. Controllato per mesi, in casa sette chili di droga

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