Sciopero Enav all'Aeroporto di Capodichino 22 voli cancellati e ritardi fino a 2 ore oggi 11 maggio

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi all'aeroporto di Capodichino sono stati cancellati 22 voli a causa di uno sciopero dei controllori Enav, che ha avuto una durata di otto ore e è stato proclamato da Uiltrasporti. Sono stati registrati anche ritardi fino a due ore su altri voli in programma. La protesta ha coinvolto il personale di controllo del traffico aereo e ha influenzato le operazioni di volo nell'aerostazione.

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All'Aeroporto di Capodichino 22 voli cancellati per lo sciopero dei controllori Enav di 8 ore proclamato da Uiltrasporti. Ritardi fino a 2 ore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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