Ryanair quattro voli dirottati in Sardegna causa nebbia | ritardi e disagi attivati bus sostitutivi

Quattro voli della compagnia aerea Ryanair sono stati dirottati in Sardegna, tra le città di Cagliari e Alghero, e sono stati deviati verso Olbia a causa della nebbia che ha impedito l’atterraggio. La nebbia ha causato ritardi e disagi ai passeggeri coinvolti, e sono stati attivati servizi di bus sostitutivi per il trasferimento delle persone interessate. La situazione si è verificata nella giornata di oggi.

Quattro voli Ryanair sono stati dirottati in Sardegna, tra Cagliari e Alghero, verso Olbia. La nebbia ha reso impossibile l'atterraggio. Disagi per i passeggeri, predisposti trasferimenti in bus.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Voli dirottati, partenze cancellate o in ritardo all'aeroporto d'Abruzzo: giornata di disagi a causa della nebbiaLa nebbia che ha avvolto l'Abruzzo dalla serata di venerdì (27 febbraio) e nella mattinata di sabato 28 sta causando disagi nei trasporti aerei. Nebbia a Cagliari: 7 voli Ryanair dirottati su AlgheroSette voli della compagnia Ryanair sono stati deviati verso l’aeroporto di Alghero nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, a causa di una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bari, vento forte: aerei in arrivo dirottati a Brindisi. Cancellati voli in partenza; Maltempo in Puglia, raffiche di vento: quattro voli dirottati da Bari a Brindisi; Vento troppo forte, quattro voli in arrivo all'aeroporto di Bari dirottati a Brindisi; Forti raffiche di vento, quattro voli in arrivo al Karol Wojtyla dirottati su Brindisi, sospesi i treni Bari centrale-aeroporto. Quattro voli Ryanair dirottati per nebbia in SardegnaDue voli Ryanair in arrivo a Cagliari da Karlsruhe-Baden e Dusseldorf Niederrheinson, delle 8:05 e delle 8:25 sono stati dirottati rispettivamente a Olbia e Alghero a causa della nebbia. (ANSA) ... ansa.it Disagi causati dalla nebbia negli aeroporti sardi: diversi voli dirottatiUna fitta coltre di nebbia ha paralizzato il traffico aereo in Sardegna nelle prime ore di questa mattina, causando pesanti disagi ai passeggeri di diverse tratte nazionali e internazionali. I banchi ... cagliaripad.it Due voli diretti nel capoluogo sardo, entrambi operati da Ryanair, uno da Karlsruhe Baden-Baden e l'altro da Düsseldorf - facebook.com facebook Aeroporto Reggio Calabria: pieno al 55% il Londra Stansted di Ryanair a Febbraio 2026 • REGISTRATI e commenta sul Sito! #aeroportoreggiocalabria #datiditraffico #londrastansted #ryanair x.com