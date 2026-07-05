La SSC Napoli ha annunciato l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Attualmente, il mercato in entrata è sospeso per consentire al tecnico di valutare la rosa durante il ritiro estivo. La squadra ha anche perso Juan Jesus a parametro zero. Si attende una decisione su possibili cessioni di alcuni giocatori, tra cui Napoli, Lucca e Lang, che potrebbero lasciare la squadra in base alle valutazioni di Allegri.

RITIRO E VALUTAZIONI. La SSC Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri, ma il mercato in entrata è attualmente bloccato per permettere al tecnico di valutare la rosa extralarge durante il ritiro estivo, complice anche l’addio a parametro zero di Juan Jesus. Sul fronte delle indiscrezioni, i rumors indicano che Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere ceduto per circa 15 milioni di euro, mentre in difesa, con Mario Gila ormai a un passo dal Milan, il DS Giovanni Manna starebbe sondando Federico Gatti in uscita dalla Juventus. A centrocampo, Allegri valuterà Zambo Anguissa (il sogno in caso di addio resta Adrien Rabiot), mentre in attacco potrebbero clamorosamente restare sia Lorenzo Lucca che Romelu Lukaku, quest’ultimo protagonista al Mondiale 2026 e storico pallino dell’allenatore livornese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, Lucca e Lang verso l’addio? Cosa deciderà Allegri in ritiro

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ADDIO LANG-LUCCA + TEGOLA NERES MERCATO: NON SOLO GIOVANE

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