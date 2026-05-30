Noa Lang può restare al Napoli Lucca verso l’addio

Notizia in breve

Noa Lang potrebbe rimanere nel Napoli anche nella prossima stagione, secondo le ultime valutazioni del club. La società sta ancora considerando le opzioni per il mercato estivo. Nel frattempo, il giocatore Lucca sembra destinato a lasciare la squadra, con trattative in corso per il suo addio. La rosa del Napoli sarà oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime settimane, mentre si definiscono i dettagli delle cessioni e degli acquisti.