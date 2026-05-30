Noa Lang può restare al Napoli Lucca verso l’addio
Noa Lang potrebbe rimanere nel Napoli anche nella prossima stagione, secondo le ultime valutazioni del club. La società sta ancora considerando le opzioni per il mercato estivo. Nel frattempo, il giocatore Lucca sembra destinato a lasciare la squadra, con trattative in corso per il suo addio. La rosa del Napoli sarà oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime settimane, mentre si definiscono i dettagli delle cessioni e degli acquisti.
Il Napoli prepara le prime valutazioni sul mercato estivo. Tra i giocatori destinati a rientrare alla base c’è Noa Lang, profilo che potrebbe trovare nuovo spazio nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. L’olandese, attualmente impegnato con la propria nazionale, resta un investimento che il club azzurro non vuole disperdere. Dopo una stagione senza piena continuità, l’idea sarebbe quella di verificarne il rilancio durante la preparazione estiva. Allegri potrebbe infatti lavorare sulle sue qualità offensive, inserendolo gradualmente nel nuovo Napoli. Diversa la situazione di Lorenzo Lucca. Il centravanti rientrerà dal prestito, ma il suo futuro sembra lontano dagli azzurri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
NOA LANG torna a NAPOLI e sentite cosa dice!
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Noa Lang torna al Napoli: Galatasaray dice noNoa Lang è tornato a essere al centro delle notizie riguardanti il Napoli, mentre il club turco ha rifiutato una proposta di trasferimento.
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Lang può restare: Napoli pronto a dargli una seconda occasione Il mercato non è fatto solo di arrivi e cessioni. A volte riguarda anche chi torna. E Noa Lang potrebbe rientrare nel progetto azzurro. È costato poco meno di trenta milioni, difficilmente resterà in facebook
Noa Lang: Non dimenticherò mai i tifosi del Galatasaray. Ho un'unica sensazione nei loro confronti: amore. Li amo molto. Ci sono state anche alcune critiche di recente, ma è normale. Li amo molto. reddit