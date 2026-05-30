Con l’arrivo di Allegri come allenatore, Kevin De Bruyne assume un ruolo centrale nel Napoli, modificando le gerarchie tattiche della squadra. La presenza del centrocampista belga cambia le strategie in campo, mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle decisioni riguardanti i giocatori Lang e Lucca.

? In Sintesi L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli cambia radicalmente le gerarchie tattiche, mettendo al centro del progetto Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga era stato acquistato la scorsa estate dal DS Giovanni Manna proprio in previsione dell’arrivo del tecnico livornese, ma la permanenza di Antonio Conte ha generato una convivenza tattica difficile. Ora De Bruyne sarà il fulcro del centrocampo. Sul fronte dei rientri dai prestiti, secondo le indiscrezioni de Il Mattino, Noa Lang avrà una seconda chance in azzurro dopo il Mondiale per Club, mentre Lorenzo Lucca spinge per restare in Inghilterra, in attesa dell’offerta economica giusta per convincere Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Quale sarà il ruolo di Kevin De Bruyne nel Napoli di Allegri e cosa succederà a Lang e Lucca?

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Napoli Torino : il ritorno di Kevin De Bruyne

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