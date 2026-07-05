Durante un controllo in un’abitazione a San Giovanni a Teduccio, la Polizia ha sequestrato diverse dosi di cocaina e crack. Un uomo di 44 anni è stato arrestato sul posto. Nella casa sono state trovate anche telecamere di sorveglianza installate all’interno, che monitoravano l’interno dell’abitazione. L’intervento è avvenuto in seguito a una serie di verifiche sul territorio.

San Giovanni a Teduccio, blitz della Polizia: sequestrate dosi di cocaina e crack, arrestato un 44enne. Controllo in un’abitazione di San Giovanni a Teduccio. La Polizia di Stato ha arrestato un 44enne con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto al traffico di droga sul territorio. A darne notizia la Questura di Napoli Sequestrate cocaina e crack. Durante il controllo effettuato nell’abitazione dell’uomo, situata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, i poliziotti hanno rinvenuto 22 involucri contenenti cocaina e crack. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Puntomagazine.it - Napoli, droga e videosorveglianza in casa, arrestato 44enne a San Giovanni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tira fuori dal cespuglio droga, coltello a serramanico e bilancino: arrestato 44enneUn uomo di 44 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione.

Leggi anche: Napoli Chiaiano, droga tra auto e casa: arrestato

Argomenti più discussi: Furto di fentanyl a Roma, cosa non quadra: la doppia irruzione, le chiavi dell'ospedale clonate e l'assenza di telecamere; Aveva una relazione con una donna vicina ai clan e fu costretto a lasciare l'Italia: arrestato lo stalker camorrista che lo perseguitava; VIDEO | Gettano una lavatrice sul marciapiede nei pressi della stazione: scattano denuncia e ritiro della patente.