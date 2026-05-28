Napoli Chiaiano droga tra auto e casa | arrestato

Notizia in breve

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 57 anni a Chiaiano, Napoli. Durante i controlli, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste in auto e in un’abitazione. L’uomo è stato portato in commissariato. La droga sequestrata non è stata specificata. Le forze dell’ordine proseguono le indagini.