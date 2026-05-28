Napoli Chiaiano droga tra auto e casa | arrestato
La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 57 anni a Chiaiano, Napoli. Durante i controlli, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste in auto e in un’abitazione. L’uomo è stato portato in commissariato. La droga sequestrata non è stata specificata. Le forze dell’ordine proseguono le indagini.
Napoli, controlli a Chiaiano: droga nascosta in auto e in casa, arrestato un 57enne dalla Polizia di Stato. Napoli, controlli antidroga nel quartiere Chiaiano. Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato a Napoli. Nel quartiere Chiaiano, nel corso di un controllo effettuato nella mattinata del 26 maggio, gli agenti hanno arrestato un 57enne, ritenuto responsabile di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. A diffondere la notizia la Questura di Napoli Per l’uomo è scattata anche la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Il controllo in via Emilio Scaglione. Gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante un servizio di pattugliamento in via Emilio Scaglione, hanno fermato il 57enne mentre si trovava a bordo della propria auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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