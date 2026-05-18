Tira fuori dal cespuglio droga coltello a serramanico e bilancino | arrestato 44enne
Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. La polizia lo ha fermato mentre aveva con sé un pacco sospetto, che all'apertura conteneva hashish, strumenti per il confezionamento e l'arma. L’intervento è avvenuto in un’area pubblica e, al momento del controllo, l’uomo non ha opposto resistenza. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire eventuali altri reati.
Lo hanno fermato con un pacco sospetto che, una volta aperto, conteneva hashish, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Un ‘ritrovamento’ che ha portato all'arresto di un 44enne a Seregno da parte della polizia locale.Il fattoDurante il servizio, gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Litiga con un uomo sul bus Anm pieno di passeggeri e tira fuori un coltello: arrestato un 28enne a MaranoSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 28enne e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 22 centimetri.
Non si ferma all'alt, poi lancia droga e bilancino di precisione dal finestrino dell'auto: arrestatoMentre fuggivano a tutta velocità percorrendo a bordo di un’auto le strade di Borgo Nuovo, avrebbero cercato di disfarsi di 40 grammi di hashish.