Tira fuori dal cespuglio droga coltello a serramanico e bilancino | arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. La polizia lo ha fermato mentre aveva con sé un pacco sospetto, che all'apertura conteneva hashish, strumenti per il confezionamento e l'arma. L’intervento è avvenuto in un’area pubblica e, al momento del controllo, l’uomo non ha opposto resistenza. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire eventuali altri reati.

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