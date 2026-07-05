NAPOLI C’È DA STARE ALLEGRI

Il Napoli riparte da Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La scelta si basa su una decisione considerata coerente e logica per avviare un nuovo ciclo di successi. La presentazione ufficiale non ha ancora avuto luogo, ma la società ha annunciato il cambio di guida tecnica come passo fondamentale per la prossima stagione. La decisione è stata presa dopo un'analisi delle opzioni disponibili, con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo.

. Il Napoli riparte da Massimiliano Allegri, e lo fa con una decisione che al netto delle opinioni da social e dei giudizi affrettati, è la più logica e coerente per aprire un nuovo ciclo vincente. Dopo l’era Conte, serviva un tecnico capace di gestire pressione, ambizione e spogliatoio: Allegri incarna tutto questo. Non bisogna farsi ingannare dalle ultime esperienze alla guida di Juventus e Milan. In entrambi i casi, il tecnico livornese ha dovuto convivere con dirigenze inadeguate e rose non all’altezza, riuscendo comunque a limitare i danni e mantenere competitività. Al Milan ha pagato la mancanza di un progetto solido e di un supporto reale da parte della società; alla Juve ha dovuto reinventarsi in un contesto di transizione, dove il peso della storia era più grande delle risorse a disposizione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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