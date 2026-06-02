allegri minaccia il milan di stare fermo un anno il napoli osserva

Il futuro di Allegri al Milan resta incerto, con il tecnico che avrebbe minacciato di restare fermo un anno. La questione della buonuscita tra le parti non ha ancora trovato una definizione, anche se si ipotizza che si possa arrivare a un accordo. Il Napoli osserva la situazione senza intervenire. La trattativa tra Allegri e il club rossonero continua a essere complessa e senza una conclusione immediata.

Non è di così facile soluzione la questione buonuscita tra il Milan e Massimiliano Allegri. Una situazione che potrebbe finire in ogni modo, anche se il Corriere della Sera scrive che una soluzione di buon senso si troverà. Vedremo. Al momento non è stata trovata. E sono trascorsi quasi dieci giorni dal licenziamento di Allegri e quasi una settimana dall'annuncio del tecnico livornese al Napoli. Il Milan vuole dare ad Allegri 500mila euro, il tecnico chiede 5 milioni lordi I contatti tra gli avvocati delle parti non hanno prodotto risultati. A scrivere per il Corriere della Sera è l'informatissima Monica Colombo la giornalista che... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Allegri non sa perdere ! sbrocca contro Oriali. Troppo netta la vittoria del Napoli

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