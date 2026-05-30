Allegri non sa stare senza | vuole Rabiot anche a Napoli per sostituire lui
L’allenatore della Juventus ha chiesto che Rabiot venga portato anche a Napoli per sostituirlo. La richiesta si riferisce a una possibile assenza del giocatore durante la trasferta, con l’obiettivo di garantirne la presenza in squadra. La decisione riguarda la gestione della rosa e la copertura della posizione in vista delle prossime partite. La richiesta è stata comunicata ai dirigenti, che stanno valutando la possibilità di accontentarlo.
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#Italiano sarebbe come Rudy Garcia, riporterebbe il #Napoli dove non merita di stare. Solo Massimiliano #Allegri raccoglierebbe le macerie lasciate da Conte ed in Europa andrebbe ad innalzare il nome della SSC NAPOLI. Mi auguro che Aurelio prenda Max. x.com
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