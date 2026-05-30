L’allenatore della Juventus ha chiesto che Rabiot venga portato anche a Napoli per sostituirlo. La richiesta si riferisce a una possibile assenza del giocatore durante la trasferta, con l’obiettivo di garantirne la presenza in squadra. La decisione riguarda la gestione della rosa e la copertura della posizione in vista delle prossime partite. La richiesta è stata comunicata ai dirigenti, che stanno valutando la possibilità di accontentarlo.

Conte può davvero tornare alla Juve? Ci sono due strade per il futuro del tecnico: cosa potrebbe succedere Rinnovo Vlahovic: il serbo apre all’offerta biennale della Juve, la partita si sposta sul bonus alla firma. Tutte le cifre Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri non sa stare senza: vuole Rabiot anche a Napoli per sostituire lui

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Temi più discussi: Cellino ad Allegri: Resta al Milan e fai solo l'allenatore. Se chiedi giocatori non sei più il mio Max...; De Laurentiis, prendi Allegri. Il sarrismo è il passato, il Napoli il Palazzo l’ha bello che conquistato Max sa già come raccogliere l'eredità di Conte. È uno che non si spaventa se il presidente parla troppo, sa stare in un'azienda. (SCRITTO DA ARMANDO DE MA; Allegri al Napoli è emblema di un calcio vecchio e stantio, ma giudicarlo per dogmi è da sciocchi; Capello di fuoco sul Milan: Sono scioccato, sembra di stare alla Fiera dell'Est. Incredibile. La Juve invece...

#Italiano sarebbe come Rudy Garcia, riporterebbe il #Napoli dove non merita di stare. Solo Massimiliano #Allegri raccoglierebbe le macerie lasciate da Conte ed in Europa andrebbe ad innalzare il nome della SSC NAPOLI. Mi auguro che Aurelio prenda Max. x.com

[MilanVibes] Gerry Cardinale sta considerando l'idea di fare un serio tentativo per ingaggiare Fabio Paratici. L'investimento della Fiorentina è stato significativo, quindi questo scenario non è affatto facile. Paratici sarebbe la soluzione ideale secondo il parere d reddit

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