Naomi Osaka elimina Aryna Sabalenka | Wimbledon resta stregato per la n1 al mondo

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e testa di serie, è stata eliminata al terzo turno di Wimbledon 2026 nel singolare femminile. La giocatrice bielorussa ha perso contro Naomi Osaka, che si è imposta in due set. La vittoria di Osaka ha interrotto la corsa di Sabalenka nel torneo, lasciando il suo percorso in gara. Sabalenka aveva conquistato il titolo nel torneo precedente.

Cade la numero 1 del seeding e del mondo nel tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2026 di tennis: la bielorussa Aryna Sabalenka, che non ha mai vinto lo Slam londinese, esce negli ottavi di finale per mano della nipponica Naomi Osaka, numero 14, che si impone con lo score di 6-2 7-6 (2) in un’ora e mezza di gioco e nei quarti di finale se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, numero 10 del seeding. Nel primo set la nipponica Naomi Osaka sale in cattedra in avvio ed infila cinque game che la proiettano sul 5-1, grazie ai break ai vantaggi nel terzo gioco ed a trenta nel quinto. La giapponese va a servire per il set sul 5-2, tiene la battuta a quindici ed incamera la frazione sul 6-2 in appena mezz’ora di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Naomi Osaka vs Aryna Sabalenka: The Rivalry That Started With a Heartbreak Is Finally Back!

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