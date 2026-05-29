Naomi Osaka e Aryna Sabalenka hanno attirato l'attenzione al Roland Garros con le loro scelte di abbigliamento. Le due tenniste hanno indossato outfit che si sono distinti tra il pubblico e i media presenti. Le loro apparizioni hanno suscitato commenti e discussioni sui social media, evidenziando un interesse crescente per l’aspetto estetico nel mondo del tennis. Nessun dettaglio su dettagli specifici degli abiti o sui commenti ufficiali delle giocatrici è stato fornito.

Le due campionesse della palla gialla hanno elettrizzato i celebri campi del Roland Garros con i loro outfit decisamente poco convenzionali +++dropcap Domenica 24 maggio ha preso il via uno dei più grandi tornei di tennis del mondo. Ogni anno il Roland Garros vede passare sui suoi campi i nomi più importanti della disciplina, tutti animati dal desiderio di sollevare la mitica Coppa dei Moschettieri. Martedì 26 maggio, a catturare in modo particolare l’attenzione sono state due regine del circuito: Naomi Osaka e Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando Naomi Osaka e Aryna Sabalenka trasformano il Roland Garros in un campo da gioco della moda

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Quando le leggende del tennis trasformano il campo in un parco giochi

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